У російській шахті на Шпіцбергені загинув український шахтар

У російській вугільній шахті на Шпіцбергені в селищі Баренцбург загинув шахтар.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, тіло гірника було виявлене сьогодні.

Загиблий – 43-річний громадянин України. Причини трагедії встановлюються.

За останній місяць це третій випадок загибелі шахтаря в Баренцбурзі. 17 квітня під час пожежі на російській вугільній шахті загинуло двоє людей.