У російській шахті на Шпіцбергені загинув український шахтар
15:53, 09 травня 2008Разное
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Тіло знайшли сьогодні
У російській вугільній шахті на Шпіцбергені в селищі Баренцбург загинув шахтар.
Як повідомляє ІТАР-ТАСС, тіло гірника було виявлене сьогодні.
Загиблий – 43-річний громадянин України. Причини трагедії встановлюються.
За останній місяць це третій випадок загибелі шахтаря в Баренцбурзі. 17 квітня під час пожежі на російській вугільній шахті загинуло двоє людей.
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