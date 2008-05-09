У російській шахті на Шпіцбергені загинув український шахтар

15:53, 09 травня 2008
Разное
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Тіло знайшли сьогодні

У російській вугільній шахті на Шпіцбергені в селищі Баренцбург загинув шахтар.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, тіло гірника було виявлене сьогодні.

Загиблий – 43-річний громадянин України. Причини трагедії встановлюються.

За останній місяць це третій випадок загибелі шахтаря в Баренцбурзі. 17 квітня під час пожежі на російській вугільній шахті загинуло двоє людей.

 

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