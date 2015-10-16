"Game on". Включення гемблінгу врятує український бюджет

У конференції взяли участь: організатор заходу Глин Томас (Glyn Thomas), президент компанії Storm International Майкл Боттчер (Michael Boettcher), консультант з грального бізнесу і радник при Уряді Великобританії Стів Доногью (Steve Donahue), Клайв Тіллі (Clive Tilley), керуючий партнер ORI Enterteinment Group і Ігор Кучеренко (Igor Kucherenko), президент ORI Enterteinment Group, генеральний директор Federbet Франческо Бублик (Francesco Baranca), юридичний директор DLA Piper в Україна Ілля Свердлов, радник міністра економічного розвитку і торговлі з питань туризму Олексій Евченко та ін.

Нагадаємо, що в 2009 році в українському гемблінзі працювало більше 200 000 чоловік, а 150 000 мали роботу в супутніх підприємствах - від таксі до кур'єрів, постачальників устаткування, їжі і напоїв. Сьогодні країна, як ніколи, потребує державних доходів. Тому прийшов час розглянути повернення грального бізнесу в Україну - з надійним законодавством для казино, букмекерами і азартними онлайн-іграми.

Managing partner ORI Enterteinment Group Клайв Тіллі виступив на конференції з доповіддю "Глобальні напрацювання - місцевий досвід". Основна теза виступу міжнародного експерта полягає в тому, що легалізація ігорного бізнесу ставить перед Урядом України ряд завдань, головні з яких - створити сприятливий грунт для того, щоб оператори і виробники грального устаткування почували себе захищеними, приходячи в Україну. Міжнародні ритейлери не хочуть повторення ситуації 2009 року, коли усі їх інвестиції були анулювані.

Цей шлях непростий, але початок вже є. Інтерес до сфери зростає. Свою готовність інвестувати в український гемблінг підтвердила ORI Enterteinment Group - міжнародна компанія, яка володіє і оперує ігровими закладами в Африці, Європі і Латинській Америці.

Представники бізнесу сподіваються на те, що законопроект про легалізацію грального бізнесу буде ухвалений до кінця 2015 року, про що раніше неодноразово заявляли представники влади. Тому, вірогідність формальної легалізації азартних ігор на Україні найближчим часом досить велика.

"Ми можемо об'єднати зусилля, необхідно збудувати взаємовідносини: уряд − інвестор, інвестор − оператор, персонал − клієнти. Якщо усі учасники цих взаємовідносин будуть задоволені, то виграє кожна сторона", - коментує ситуацію Клайв Тіллі.