Рятуй Росію від Каськіва, а Каськіва – від Жириновського

Низький вам уклін, товариші росіяни, за те, що нашого Каськіва на ваше НТВ на дуель з Жириновським не пустили. Народний депутат-нашоукраїнець повинен був зустрітися на російському телебаченні з віце-спікером Держдуми Володимиром Жириновським і поговорити з ним на тему Криму.

Самі подумайте, адже «син юриста» порвав би нашого малюка на дрібні шматочки. І не тому, що Каськів не в темі. (Забудьте ви вже про Крим, все, немає його для вас – зрозуміло, немає, і вам доступно це пояснюють, спираючись на міжнародні документи, всі кому не ліньки. А скоро флот ваш виведемо, в НАТО вступимо, і взагалі тема стане для вас неактуальною). А Жириновський порвав би Каськіва просто тому, що він – хам, і голос у нього гучніший і технологію російського танка в дискусії він добре знає. Я аж похолола, коли уявила, як такий блакитний російський танк наїжджає на, загалом, не зовсім досвідченого українського політика.

І тут такий подарунок: у Шереметьєво до Каськіва російська паспортна служба підходить – а вас, Владиславе, мовляв, ми просимо залишитися. Для подальшої, так би мовити, депортації. Мотивували це тим, що Каськів становить загрозу для обороноздатності і безпеки Російської держави. Сиджу і думаю: тихий такий Каськів, а сам мабуть зазіхнув на землі на Далекому Сході, а може, Курили хоче забрати. А може, він терорист чеченський, тоді – так. Додому, його додому. Раз він така підступна людина.

Але ми відразу розуміємо, що справа тільки в тому, що Україна заборонила в`їзд сюди відважній російській кепці – Юрієві Лужкову. З ним трапилася звичайна історія: приїжджає якийсь парламентарій до Криму поговорити про любов до Росії з місцевим населенням, і відразу в плач, сльози і обіцянки місцевому населенню: «Ви вже, рідні, почекайте, ми з Великого договору з Україною вийдемо і назад до Росії заберемо». А Україні що залишається робити: заборонили Лужкову в`їзд – до повного усвідомлення ним державних кордонів Росії.

Наші журналісти дзвонили в Шереметьєво. Кажуть, що російські митники поводилися досить коректно. Пробачте, даруйте, це не наше рішення, справочку дали, даруйте, пане Каськів, у літак... І на цьому спасибі, оскільки інші наші депутати розповідали, що російські працівниці митниці їх до непристойності довго і ретельно обшукували, незважаючи на диппаспорти і мету відрядження – участь у міжпарламентському діалозі з російською Держдумою. А тут яка-не-яка ввічливість.

Я тільки ось з чого дивуюся, яку роль тут грало НТВ?.. Роль тітоньки, яка спеціально організувала виклик для подальшої показової депортації Каськіва (а нате вам за Лужкова) . Чи все-таки їм хотілося зробити програму, але ФСБ показово перехопила Каськіва, і телеканал не зміг і не захотів вступитися за свого гостя. Втім, яка різниця.

Складні у нас з вами відносини, товариші росіяни. То Жулинського на могили не пустили, то Порошенка – вашого інвестора на ваш завод. А зараз ось Каськіва. І знаєте, не по-російськи це якось...

Марина Лаптєва