На Миколаївщині зіткнулися два мікроавтобуси: загинули 4 людей
15:41, 15 травня 2008Разное
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Інформація ДАІ
Сьогодні о 4.30 у Миколаївській області поблизу с. Костичи Баштанського району мікроавтобус "Фіат Дукато" виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мікроавтобусом "Miцубісі".
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП водій та пасажир автомобіля „Фіат”, а також водій та пасажирка автомобіля „Miцубісі” від отриманих травм загинули на місці події.
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