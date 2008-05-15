На Миколаївщині зіткнулися два мікроавтобуси: загинули 4 людей

Сьогодні о 4.30 у Миколаївській області поблизу с. Костичи Баштанського району мікроавтобус "Фіат Дукато" виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мікроавтобусом "Miцубісі".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП водій та пасажир автомобіля „Фіат”, а також водій та пасажирка автомобіля „Miцубісі” від отриманих травм загинули на місці події.