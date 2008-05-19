У Криму автобус з росіянами потрапив у ДТП: 18 постраждалих

У Криму відбулося серйозне ДТП, в якому постраждали росіяни. Травми різного ступеня тяжкості одержали 18 росіян, зокрема 11 дітей. Деякі з громадян РФ знаходяться у важкому стані, з пошкодженнями хребта. З місця ДТП їх розвозили на декількох каретах "швидкої допомоги" і попутних автомобілях.

В автобус "Ікарус" з туристами на повному ході врізався позашляховик. Аварія відбулася на 30-му км. траси Сімферополь - Миколаївка, передає телеканал "Вести". Удар був такої сили, що автобус розвернуло на 180 градусів.

Винуватцем ДТП, найімовірніше, буде визнаний водій автобуса. Саме він порушуючи правила не пропустив позашляховик. Водій "Ікаруса" не тільки порушив правила дорожнього руху, але і, як повідомили в ДАІ України, взагалі не мав права управляти автобусом, оскільки у нього не було необхідних для цього водійських прав категорії Д.

РБК