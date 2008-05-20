Донецьким підприємствам порадили прибрати інформацію про НАТО

Сьогодні в Донецьку 19-та сесія міськради V скликання затвердила рішення про визнання території міста "територією без військово-політичних блоків і військових баз іноземних держав".

Як передає кореспондент УНІАН, у рішенні сесії наголошується, що воно означає "негативне ставлення міської громади до перспективи перебування на території Донецька військ, інструкторів, інспекторів, інших представників НАТО та інших військово-політичних блоків і перешкоджання спробам їх розміщення всіма законними способами".

Дане рішення сесії також означає "недопущення використання міської інфраструктури для розміщення і забезпечення військових підрозділів НАТО та інших військово-політичних блоків на території Донецька".

Рішення сесії також наказує підприємствам, організаціям і установам міста розглянути питання "доцільності розміщення на своїх площах інформаційних матеріалів військово-політичних блоків", враховуючи "негативне ставлення" до цього "переважної більшості представників територіальної громади".

У коментарі УНІАН секретар міськради Микола ЛЕВЧЕНКО зазначив, що даним рішенням міськрада "позначила позицію дончан, позицію територіальної громади". "І далі ми будемо всіма законними методами обстоювати нашу думку про те, що Україна має зберегти позаблоковий статус", - наголосив М.ЛЕВЧЕНКО.