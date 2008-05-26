Opel з'їхав у кювет і перекинувся: п'ятеро загиблих

Поблизу с. Олексинці Срібнянського району Чернігівської області на 187 км автодороги Київ - Суми водій на легковому автомобілі "Opel Omega", через перевищення швидкості не впорався з керуванням, з`їхав в кювет та перекинувся.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, в результаті дорожньо-транспортної пригоди на місці події загинуло 4 особи та 3 особи постраждало, яких з травмами різних ступенів важкості було госпіталізовано до Срібнянської районної лікарні, де 1 особа померла.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.