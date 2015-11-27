Один з найкращих вишів світу – Лондонський Університет Мистецтв – проведе в Києві вступну співбесіду

Один з найкращих вишів світу – Лондонський Університет Мистецтв (University of the Arts, London, UAL) – проведе вступне інтерв'ю-співбесіду в Києві 27 листопада 2015 року.

Лондонський Університет Мистецтв – найбільший навчальний заклад у світі, що спеціалізується на освіті за творчими і гуманітарними спеціальностями – загалом понад 200 дисциплін у рамках бакалаврських та магістерських програм (мода, PR, медіа, дизайн, телебачення, фотографія, драма та ін.).

Вступна співбесіда є безкоштовною. Співбесіда проводиться англійською мовою.

Найбільш талановиті студенти зможуть претендувати на стипендії – повні або часткові.

Реєстрація на попередню консультацію для допуску до вступної співбесіди:

Тел .: (+38 044) 4960948; (+38 044) 5993180, e-mail: art@donstream.com.ua.

University of the Arts, London – корисні посилання для абітурієнтів з України:

www.arts.ac.uk

www.arts.ac.uk/study-at-ual/international/your-country/ukraine

www.donstream.com.ua

www.facebook.com/DonStream.art