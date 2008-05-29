”24 години Нюрбургрінга” - це специфічні автогонки на витривалість

Українська гоночна команда (Національна команда Racing Team Ukraine) посіла третє місце в класі машин з об`ємом двигуна до 1,6 л в одній з найвідоміших гонок світу «24 години Нюрбургрінга» (в Німеччині).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив один з пілотів команди Олексій МОЧАНОВ на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, «це дуже специфічні гонки на витривалість» як людських можливостей, так і технічних, оскільки змагання продовжуються 24 години. Він підкреслив, що пілоти міняються кожних дві години.

О.МОЧАНОВ представив на прес-конференції учасників команди - торішнього переможця «24 годин Нюрбургрінга» в складі німецької команди Андрія КРУГЛИКА, досвідченого гонщика Олександра САЛЮКА і пілота Володимира КОНДРАТЕНКА. Він підкреслив, що автором ідеї участі в змаганнях повністю української команди був Ігор КРУГЛИК. За його словами, на автомобілі «Форд Фієста», на якій вони брали участь у змаганнях, була українська символіка - герб, кольори українського прапора.

І.КРУГЛИК у свою чергу також підкреслив, що змагання «24 години Нюрбургрінга» дуже складні, і «якщо ти прийшов до фінішу, то ти вже переможець». За його словами, важливо було зібрати для участі в змаганнях не випадкових людей, а команду, яка буде настроєна перемагати.

Пілот А.КРУГЛИК сказав, що під час змагання були кілька разів технічні проблеми, «що вибило нас з графіка» і «не дозволило взяти перше місце». За його словами, гонка була досить складною, оскільки непростими були погодні умови - йшов дощ.

Як повідомляв УНІАН, 24 і 25 травня українська гоночна команда Racing TLM Ukraine Team брала участь в одній з найвідоміших, найскладніших і нейнебезпечніших кільцевих гонок світу «24 години Нюрбургрінга» (в Німеччині). «24 години Нюрбургрінга» - один з наймасовіших за кількістю учасників добових марафонів Світової автомобільної федерації. На цій гонці традиційно збирається від 200 до 230 автомобілів на старті (230 машин - максимальна місткість траси). Проходить вона на трасі завдовжки 26 км. Дороги збудовані в 1927 році. Цього року відбувалася 37-ма за ліком добова гонка на цій трасі.