Два запитання на засипку до київського прокурора

Здається, вже всі помітили слово-паразит у лексиконі Юлії Володимирівни - "абсолютно". Цей уряд працює "абсолютно чесно", "абсолютно прозоро", "абсолютно відповідально". Це по той бік уряду, той бік барикад - корупція і дерибан, куплені судді і аукціон за прохідне місце у партійному списку. По цей бік - все абсолютно чесно.

Ось і Держкомзем вустами свого керівника "аболютно відповідально" запевнив, що до кінця року це відомство планує завершити видачу держактів на право власності на землю. Ви уявляєте? Не просто українське чиновництво загалом, а одна із найкорупмованіших його ланок - працівники управлінь земельних ресурсів і кадастрових центрів - привселюдно зобов`язалися зрубати гілляку, на якій вони сидять, і оголити стіл, за яким вони харчуються. Що з вами буде, сердешними, якщо всі ми, хто нині не може протовпитися в чергах, хто вишукує своє прізвище в довжелезних списках, які, немов кістку собаці, кидають юрбі на ганку о 9-й ранку працівники кадастрових центрів, якщо всі ми, як сказав пан Воєводін, отримаємо свої акти? За рахунок чого ви житимете? Однієї лише зарплати?

Якщо акти видадуть до кінця року, то чому люди шукають посередників для їх оформлення, а СБУ іх ловить на живця - одного з тисячі, і жодна з цих справ не буде доведена до суду.

Автор цих рядків знає, що всі статті УНІАН, в т.ч. і цю рубрику, за своїми службовими обов`язками читає речник прокурора Київської області. Прокурор пан Гардецький прославився тим, що розпочав свою діяльність на цій посаді, після свого переведення із куди спокійнішої Кіровоградщини, тим, що зобов`язався "знестинезаконно збудовані котеджі в Обухівському районі області на косі Канівського водосховища", які насправді виявилися дачами молодшого наукового персоналу радянських часів. Ще одна заява обласного прокурора залишилася менш помітною, xоча в залі, де зібрався держгосппартактив столичної області, була присутня і преса. Там пан Гардецький заявив про численні випадки хабарництва у Київській області, і, посилаючись на таємницю слідства, оприлюднив лише один випадок. Принишклому залу він розповів, що у Броварах затримано при отриманні … хабаря завідуючу дитсадком, однак суму хабаря він називати відмовився знову ж таки із процесуальних причин. Залу полегшало.

Так ось, Юро (звертаюся до речника), невже твій шеф не знає про те, що пересічна довідка про відсутність обтяжень на земельну ділянку, яка ще рік тому коштувала п`ять гривень на рахунок в Ощадбанку і сто гривень за пришвидшення видачі, нині вартує у приміських районах 800 доларів на наступний місяць, і 300 доларів, якщо записатися на листопад?

Юро, невже твій шеф не знає про те, що послуги посередників за оформлення держакту права власності на землю у приміських районах доходять до двох тисяч доларів, з яких тисяча - це відшкодування кадастровому центру за бланк самого акту? Для бабусь є маленька знижка.

Тож з якого б це дива Держкомзему завершувати видачу актів до кінця року?

Абсолютно нелогічно.

Станіслав Голубенко