СБУ викрила схему хабарів за землю в Київській області

Служба безпеки України викрила корупційні схеми при реєстрації державних актів на право власності на землю в Київській області.

Як повідомила сьогодні на брифінгу у Києві начальник прес-служби СБУ Марина ОСТАПЕНКО, в результаті спецоперації співробітниками столичного управління СБУ при отриманні хабара в сумі 7 тис. дол. для начальника та його заступника одного з районних відділень Київської регіональної філії Державного земельного кадастру, було затримано 40-річного посередника.

Як зазначила М.ОСТАПЕНКО, корупційна схема вимагання хабарів полягала в тому, що посадовці затягували реєстрацію та видачу відповідних документів на земельні ділянки.

Громадянам для отримання держакта на право власності на земельну ділянку надавали номер мобільного телефону посередника, який роз’яснював, що лише після сплати йому певної суми зацікавленим особам будуть видані необхідні документи.

В останньому випадку за грошима посередник приїхав на власному джипі «Мерседес», призначивши зустріч людині біля станції метро «Шулявська».

При цьому, він запропонував особі віддати йому гроші під час руху автомашини, а потім вийти з неї.

Щоб захопити хабарника, співробітникам СБУ довелося наздоганяти його і блокувати автомобіль.

Внаслідок операції з автомобіля були вилучені 70 банкнот номіналом 100 доларів.

Наразі, за матеріалами СБУ прокуратурою Києва порушено кримінальну справу стосовно трьох вказаних осіб за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (отримання хабара).