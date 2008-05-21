Держкомзем до кінця року видасть держакти на право власності на землю

Державний комітет України із земельних ресурсів до кінця цього року планує завершити видачу державних актів на право власності на землю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив сьогодні голова Держкомзему Володимир ВОЄВОДІН.

«Президентом і Кабміном поставлено завдання до кінця року завершити видачу держактів. Я думаю, що воно буде виконано, за деяким винятком», - сказав він.

За даними глави відомства, на сьогодні з 6,9 млн. чоловік, які одержали сертифікати на право власності на землю, 6,3 млн. одержали державні акти. Він додав, що залишилося видати держакти близько 700 тис. чол., а в роботі перебуває близько 360 тис. держактів.