Керівник управління держслужби попереджає про катастрофу

Уряд України виділить 30 млн. грн. на мовну підготовку державних службовців у сфері європейської і євроатлантичної інтеграції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив начальник Головного управління державної служби України Тимофій МОТРЕНКО сьогодні під час свого виступу на конференції «Реформа державного управління в Україні – досвід, виклики, ризики».

«У рамках програми підвищення кваліфікації фахівців, з європейської і євроатлантичної інтеграції, що розробляється, буде виділено окремий розділ з мовної підготовки. У цьому розділі держава закріпить свою відповідальність за підготовку кадрів з конкретною сумою коштів, котра, як ми передбачаємо, складе близько 30 млн. грн.», - сказав Т.МОТРЕНКО.

За його словами, такий обсяг фінансування дасть змогу підготувати близько 30 тисяч фахівців із знанням іноземних мов.

«Мовна підготовка - це катастрофа! Я сам спілкуюся англійською мовою на рівні «Good morning! Nice to meet you! How are you? By! Thanks!». Якась розмовна практика є, але я не можу розмовляти по телефону, не можу писати. Ну, писати можу, але потім навіть англійці навряд чи зрозуміють, що я написав. У мене немає робочої англійської мови, і я про це відкрито кажу», - додав начальник Головного управління державної служби України.

Т.МОТРЕНКО вважає, що держава має посилити підготовку фахівців, які працюють у сфері європейської і євроатлантичної інтеграції. «Ми повинні думати про майбутнє, про те, що завтра, контактуючи з Європейським Союзом, ми не зможемо забезпечувати кожного головного фахівця перекладачем. Як же ми тоді працюватимемо?», - поцікавився він.