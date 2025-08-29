Статистика свідчить, що подорожі - одна з тих частин життя, де все вирішують жінки.

Туристична індустрія в усьому світі переживає значні трансформації. І це відбувається завдяки жінкам, пише National Geographic.

Згідно зі звітом Skift Research "Жінка-мандрівниця" за 2024 рік, саме жінки приймають 82% усіх рішень щодо подорожей – від вибору місця відпочинку до вибору готеля. До того ж жінки подорожують частіше, ніж чоловіки: 64% ​​мандрівників у світі сьогодні — це жінки.

Така очевидна диспропорція породила новий різновид туризму – тури лише для жінок. І цей напрямок сьогодні розвивається дуже швидкими темпами.

За останні роки у кілька разів зросла кількість туристичних компаній, які спеціалізуються саме жіночому туризмі. Вже існуючі оператори розширюють асортимент своїх продуктів, підлаштовуючи їх під жіночу клієнтуру.

"Все більше жінок зараз мають фінансову незалежність, щоб мати змогу займатися своїми справами", – пояснює ці тенденції засновниця Adventure Tours UK Клер Коупман.

Важливо, що не всі жінки-мандрівниці подорожують з партнером чи самостійно — багато хто приєднується до групових турів. Серед причин приєднання до груп – економія коштів та безпека. Хоча змішані (чоловіки та жінки) групові тури певною мірою вирішують обидві ці проблеми, для деяких жінок-мандрівниць тури у винятково жіночій компанії виглядають значно безпечнішими та психологічно комфортнішими.

Для Джозі Прайор, менеджерки з персоналу, яка щорічно відправляється в тури лише для жінок, можливість спілкуватися з іншими жінками та мати психологічний та фізичний простір для перезавантаження були частиною привабливості жіночих турів.

"Я вибрала групи тільки для жінок, тому що шукала відповіді у інших жінок", — каже вона. Не маючи сестер, до яких можна було б звернутися, подорожі тільки для жінок стали важливим місцем для жіночих розмов, яких бракувало в її повсякденному житті. "Ми говорили про менопаузу, синдром порожнього гнізда, про все, що завгодно. Деякі відкрито говорили про теми, про які не могли поговорити зі своїми друзями. Оскільки ми не знали одна одну, ніхто нікого не судив", — пояснює Прайор.

