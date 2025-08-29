Успіх блискавичної операції проти Ірану може надихати Трампа на нову "маленьку переможну війну" на тлі провалу російсько-українського переговорного треку.

США спрямували до берегів Венесуели військову флотилію з великою кількістю морської піхоти. Це може бути частиною плану з повалення режиму Ніколаса Мадуро, в тому числі прямої спроби його ліквідації. Про це пише Axios із посиланням на обізнані джерела.

Зазначається, що не так давно президент США Дональд Трамп наказав направити до берегів Венесуели сім військових кораблів, серед яких три есмінці з керованими ракетами та щонайменше один ударний підводний човен. Крім того, повідомляється про відправку близько 2200 морських піхотинців.

Офіційно вони там для боротьби з незаконним обігом наркотиків, але чиновники Білого дому мають сумніви, що така сила потрібна для того, щоб ганяти човники наркоторговців в морі.

"Це на 105% стосується наркотероризму, але якщо Мадуро більше не буде при владі, ніхто не плакатиме", – сказав Axios один чиновник адміністрації Трампа, знайомий з політичними дискусіями.

Інший чиновник адміністрації навпаки переконаний, що це є підготовкою до спроби захопити Мадуро подібно до того, як у 1989 році американські військові захопили президента Панами Мануеля Нор'єгу, якого звинуватили у кришуванні наркоторгівлі.

Третій радник Трампа порівняв Мадуро при владі у Венесуелі із педофілом в кріслі директора дитячого садка.

Представники адміністрації, з якими поспілкувалися журналісти, відмовилися виключати можливість американського вторгнення у Венесуелу, але майже всі в приватному порядку вважають цей варіант малоймовірним.

Як пише Axios, адміністрація Трампа, ймовірно, сподівається, що під таким тиском Мадуро домовиться про свою відставку, або ж його вб'є хтось із підлеглих, спокусившись 50 мільйонами доларів винагороди, яку оголосив Вашингтон.

"Хоча багатьом важко уявити реальне вторгнення, чиновники вважають агресивні перехоплення човнів, підозрюваних у торгівлі наркотиками, біля узбережжя Венесуели майже неминучими. Також можливі авіаудари. Джерела припускають, що цілями можуть бути малонаселені райони джунглів, де підозрюється виробництво кокаїну, або новий завод з виробництва боєприпасів, побудований Росією", – йдеться у публікації.

Дехто з оточення Трампа навіть вважає, що Мадуро може стати мішенню для удару безпілотника, враховуючи, що він офіційно підозрюється в тероризмі.

Політика Трампа щодо Венесуели

Як писав УНІАН, ще в часи своєї першої каденції з 2017 по 2021 рік Дональд Трамп зайняв дуже жорстку позицію щодо Венесуели, де при владі перебуває диктатор-популіст Ніколас Мадуро, якого часто звинувачують у заробітках на наркоторгівлі.

Адміністрація Трампа активно підтримувала венесуельську опозицію на чолі з Хуаном Гуайдо, якого у 2019 році Вашингтон визнав "тимчасовим президентом" Венесуели замість Ніколаса Мадуро.

Важливим інструментом тиску стали санкції. США поступово запроваджували фінансові й торговельні обмеження проти уряду Венесуели, державної нафтової компанії PDVSA та пов’язаних із нею структур. У 2019 році фактично було заблоковано експорт венесуельської нафти на американський ринок, що стало серйозним ударом для економіки країни, адже США були головним покупцем її сировини.

Водночас Трамп неодноразово заявляв, що "усі варіанти залишаються на столі", включно з військовим втручанням, хоча реальної збройної операції США проти Венесуели не відбулося.

