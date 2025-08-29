Віцепрезидент США запевнив, що Вашингтон хоче зберегти територіальну цілісність України.

США прагнуть зберегти територіальну цілісність України в рамках можливої мирної угоди, заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв’ю USA Today.

За словами Венса, в нього та голови Білого дому Дональда Трампа відбулося кілька хороших розмов із президентом України Володимиром Зеленським. Він додав, що буде продовжувати роботу заради миру.

"Думаю, з цього питання ми доволі узгоджені з президентом Зеленським, хоча в нас є деякі розбіжності. Ми, звичайно, хочемо захистити територіальну цілісність України. Ми не хочемо, щоб Росія захопила всю країну. Ми також хочемо, щоб вбивства припинилися", - зазначив віцепрезидент США.

Відео дня

При цьому, Венс зазначив, що, на його думку, війна в Україні досягла тої точки, коли росіяни, продовжуючи воювати, насправді нічого не домагаються, але й українці теж.

Тому, віцепрезидент США висловив думку, що наразі найкраще для всіх, включаючи США, щоб припинилися вбивства та привести ситуацію до мирного врегулювання.

Інші заяви Венса

Раніше УНІАН повідомляв, що віцепрезидент США Джей Ді Венс натякнув, що готовий стати наступним президентом США. Водночас, він додав, що у нинішнього голови Білого дому Дональда Трампа міцне здоров'я й він перебуває в хорошій формі. На його думку, Трамп допрацює до кінця свого терміну і зробить великі справи для американського народу. Венс поділився, що отримав на цій посаді за 200 днів найкраще навчання.

Також ми писали, що Венс висловив думку, що скандальна сутичка в Овальному кабінеті з президентом України Володимиром Зеленським була "корисною". Він додав, що вона допомогла вивести на перший план розбіжності між Вашингтоном та Києвом. Венс визнав, що у лютому він не хотів, щоб сталася публічна сварка з Зеленським.

Вас також можуть зацікавити новини: