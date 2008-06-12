Помер автор Будулая
21:07, 12 червня 2008Разное
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Анатолію Калініну був 91 рік
Письменник Анатолій Калінін помер після тривалої хвороби в своєму будинку в хуторі Пухляковський Усть-Донецького району Ростовської області. Калініну був 91 рік.
Анатолій Калінін відомий перш за все своїми романам "Повернення немає", "Лунайте, дзвони!", "Відлуння війни" і "Циган". Екранізація останнього зробила улюбленцем телеглядачів Будулая у виконанні Міхая Волонтіра.
Ветеран Великої Вітчизняної війни Анатолій Калінін нагороджений багатьма орденами та медалями. Письменник був удостоєний Державної премії РРФСР у галузі літератури.
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