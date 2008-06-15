Ющенко на суботнику (6 фото)

Президент України Віктор Ющенко, який у березні зобов`язався щосуботи брати участь у впорядкуванні території Музейного комплексу ”Мистецький арсенал”, тримає слова. 14 червня 2008 р. Ющенко також ознайомився з ходом робіт, оглянув виставку зразків граніту, який буде використаний при будівництві меморіального комплексу, присвяченого пам’яті жертв Голодомору. Глава держави взяв участь у церемонії освячення Хреста на території Музейного комплексу.

Фото Миколи Лазаренка / POOL / УНІАН