Встановлено рекорд світу з татуювань
415 тату за 24 години
Техаський художник Олівер Пек (Oliver Peck) поставив професійний рекорд, зробивши клієнтам 415 татуювань за 24 години, повідомляє The Associated Press.
Усі малюнки були нанесені на різні частини тіла, але сюжет у них однаковий - "нещасливе" число 13.
Серед клієнтів, яким Пек зробив татуювання, були пожежники, поліцейські, бармени, автомобільний інспектор, медсестра і хірург.
Поставивши рекорд, Пек заявив про свою претензію на згадку в Книзі рекордів Гіннесса. Як повідомляла у суботу місцева преса Далласа, член журі Гіннесса Денні Гіртон (Danny Girton Jr.) претензію Пека задовольнив.
Далласька майстерня Elm Street Tattoo, співвласником якої є Пек, вже кілька років проводить марафон татуювальників. Марафон проводиться по п`ятницях, які випали на 13 число місяця. Колишній рекорд з кількості нанесених за добу татуювань належав Кетрін фон Драхенбрег (Katherine Von Drachenberg), також відомій як Кет фон Ді (Kat Von D).