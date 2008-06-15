На чорний ринок потрапили креслення компактної ядерної бомби

Міжнародна мережа контрабандистів, яка постачала ядерні технології Лівії, Ірану і КНДР, мала в своєму розпорядженні креслення компактної ядерної бомби, повідомляє The Washington Post.

Газета посилається на чорновий варіант доповіді, підготовленої американським фахівцем Девідом Олбрайтом (David Albright), керівником Інституту науки і міжнародної безпеки (ISIS), а раніше - інспектора МАГАТЕ.

Як вважає Олбрайт, технологія створення бомби могла потрапити до рук будь-якої кількості держав або злочинних груп.

Креслення, знайдені в 2006 році на комп`ютері одного з швейцарських підприємців, дають змогу створити ядерну боєголовку невеликого розміру, яка цілком може бути розміщена на наявних у Ірану і кількох інших країнах балістичних ракетах.

Злочинну мережу, яка з 1980-х до 2003 року займалася торгівлею ядерними секретами, заснував "батько пакистанської ядерної бомби" Абдул-Кадир Хан (Abdul Qadeer Khan). Її було виявлено в 2004 році. Розслідуванням діяльності мережі займалися МАГАТЕ і ЦРУ, і Хан зізнався, що постачав ядерні технології Ірану, Північній Кореї і Лівії. Втім, в 2008 році він своє визнання спростував.

Креслення компактної ядерної бомби, разом з 1000 гігабайтами інформації, були вилучені у швейцарських бізнесменівМарка, Урса і Фрідріха Тіннерів (Marco, Urs, Friedrich Tinner), які співпрацювали з Ханом і яких США і МАГАТЕ вважають ключовими учасниками злочинної мережі Хана.

У листопаді 2007 року на вимогу МАГАТЕ влада Швейцарії знищила вилучені у Тіннерів матеріали, але про те, що серед них були креслення високотехнологічної бомби стало відомо лише зараз, завдяки доповіді Олбрайта, який розслідував роботу мережі Хана протягом чотирьох років. Раніше повідомлялося, що серед вилучених документів були креслення іншої, більшої за розміром і тому менш цікавої для країн, що розвиваються, бомби.

Лента.ру