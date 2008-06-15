У Німеччині продовжує скорочуватися кількість населення

У Німеччині в першому кварталі поточного року продовжила скорочуватися чисельність населення. З січня до березня 2008 р. показник смертності на 66 тис. перевищив кількість народжених. Як зазначає Федеральне статистичне відомство у Вісбадені, станом на грудень 2007 р. у ФРН жили 82,21 млн. осіб, передає "Німецька хвиля".