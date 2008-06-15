Тіна Кароль сьогодні повінчалася в Лаврі

Українська співачка Тіна КАРОЛЬ в неділю, 15 червня, повінчалася зі своїм чоловіком і продюсером Євгеном ОГІРОМ. Церемонія вінчання відбулася в Свято-Успенському соборі Києво-Печерської Лаври, пише газета "Сегодня".

На вінчанні співачка з`явилася в сріблясто-бежевій сукні, яку, за словами PR-менеджера співачки, пошив український дизайнер.

Ігумен ВАРЛААМ, який повінчав пару, розповів журналістам, що знає Тіну вже близько трьох років, вона часто приходить до нього сповідатися. За його словами, вчора Євген і Тіна прилетіли з Одеси на сповідь.

Ігумен зазначив, що пара вибрала дуже добрий день для вінчання, адже саме сьогодні святкується Свята Трійця.

Церемонія тривала близько 40 хвилин, після чого перед нареченими виступив церковний хор.

Молодята залишили храм о 16:15, подякували всім присутнім у храмі, сіли в машину і поїхали до ресторану святкувати. Святкова частина відбувається в київському ресторані «Лео Клаб».

Т.КАРОЛЬ вийшла заміж за свого продюсера Є.ОГІРА в січні цього року.