Ющенко ознайомився з будівництвом цитаделі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО ознайомився з ходом реставраційних робіт в історико-культурному комплексі “Гетьманська столиця” в Батурині Чернігівської області.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЮЩЕНКО відвідав палац Кирила Разумовського та будівельний майданчик Цитаделі Батуринської фортеці. Зокрема, Президент оглянув хід будівельних робіт на Цитаделі, а саме – укріплення схилів, будівництво скарбниці та Палацу Івана Мазепи, місце забудови церкви Воскресіння Господнього та фортифікаційні споруди.

За інформацією, яку надав Секретаріат Президента, на 2008 рік передбачається освоєння на роботах зі збереження пам’яток заповідника 123,84 млн. грн., з них на розвиток соціальної сфери Батурина – 102,995 млн. грн.