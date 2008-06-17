На шахті "Тернівська" зійшли з рейок сім вагонів

У м. Тернівка Дніпропетровської області на території шахти "Тернівська" ВАТ "Павлоградвугілля" зійшли з рейок сім вагонів, з яких три останніх вагони перекинулися.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, інцидент стався об 11.30 16 червня під час перевезення вугілля до Центральної збагачувальної фабрики. Поїзд складався з 12 вагонів, завантажених вугіллям. Жертв і постраждалих немає. Пошкоджено близько 30 м залізничної колії.

Станом на 7.00 17 червня два вагони з тих, що зійшли, поставлені на рейки. Тривають роботи з підняття на рейки решти вагонів і відновлення пошкодженої ділянки залізниці.