"Кабельний злодій" зазіхнув на сигналізацію ДАІ

Наряд Державної служби охорони затримав безробітного 43-річного жителя Маріуполя, який намагався викрасти телефонний кабель у міського Міжрайонного реєстраційно-екзаменаційного відділу (МРЕВ) ДАІ.

Як повідомили УНІАН у Центрі по зв`язках з громадськістю ГУМВС України в Донецькій області, МРЕВ ДАІ знаходиться під сигналізацією, виведеною на пульт централізованої охорони ДСО. Сигналізація й спрацювала, коли провід обрізав. Група затримання, що оперативно прибула на місце, зазначила, що обрив був проведений біля "колодязя" в землі, а сам телефонний кабель вів через дах нової будівлі, розташованої поряд. Вгорі і був виявлений викрадач, який скручував свою здобич у моток.

Затриманий чоловік раніше був судимий за зберігання наркотиків, тепер він понесе покарання за крадіжку, зазначили правоохоронці.