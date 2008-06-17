"Укрпошта" обіцяє випустити марку з Ані Лорак, і не лише...

Дирекція видавництва «Марка України» обіцяє до жовтня цього року випустити іменну марку та конверт із зображенням буковинки, популярної української співачки Ані ЛОРАК, яка на пісенному конкурсі «Євробачення -2008» завоювала друге місце.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Чернівцях повідомила директор видавництва «Марка України» Українського державного підприємства поштового зв`язку "Укрпошта" Валентина ХУДОЛІЙ.

За її словами, марку буде презентовано під час XI національної філателістичної виставки «Укрфілексп 2008», яка проходитиме 3-9 жовтня у Чернівцях, саме під час відзначення 600-річчя міста.

В.ХУДОЛІЙ зазначила, що під час цієї філателістичної виставки у Чернівцях «не лише Ані ЛОРАК, а кожен бажаючий», зможе замовити й отримати не лише свою іменну марку, а й конверт. «На конверті або марці можна буде розмістити своє зображення, або ж логотип своєї фірми, фото друзів, родичів, домашніх улюбленців, або інший атрибут», - додала вона.

XI національна філателістична виставка, яка приурочена до 600-річчя Чернівців, буде проходити під гаслом цього міста – «Viribus Unitis» - «Спільними зусиллями». На ній буде представлено майже 150 унікальних експонатів із приватних колекцій як українських, так і закордонних філателістів.