Вартість паркомісця в будинках економ-класу в Києві знизилася

Середня вартість паркомісця в будинках економ-класу Києва з березня по червень ц.р. знизилася на 1,3% (на 381 дол.) – до 29 тис. 402 дол.

Про це УНІАН повідомили в будівельно-інвестиційній компанії «Київ Житло-Інвест».

За даними компанії, за вказаний період середня вартість паркомісця в житлових комплексах бізнес-класу збільшилася на 1,2% (до 34 тис. 896 дол. за машиномісце), а в будинках преміум-категорії - зросла на 7,1% (до 64 тис. 040 дол. за паркомісце).

Аналітики компанії зазначили, що вартість паркувальних місць у будинках економ-класу на п`ятому етапі будівництва на 43,6% (на 8725 дол.) вище, ніж на другому, в будинках бізнес-категорії різниця у вартості на початкових етапах будівництва і на етапі введення будинку в експлуатацію становить до 34% (10186 дол.).

Як повідомили фахівці компанії, середня площа паркомісця в економ-класі варіюється від 6 до 20 кв. м., у бізнес-класі – від 9 до 35 кв.м.

Згідно з даним компанії, на сьогодні продажі паркінгів ведуться в 71 із 159 об`єктів на первинному ринку столиці. При цьому в економ-класі виставлено на продаж 24 паркінги з 62 будинків, що будуються, у бізнес-класі - 31 паркінг із 70 житлокомплексів, що будуються.

Процес будівництва аналітики компанії умовно розподілили на 5 етапів: 1) отримання дозвільної документації до встановлення збору (продаж не ведеться); 2) підготовка майданчика до зведення першого поверху; 3) зведення каркасу будівлі, ведення внутрішніх і зовнішніх оздоблювальних робіт; 4) будинок збудовано, можливі внутрішні оздоблювальні роботи, облагороджування території, підготовка до введення в експлуатацію; 5) будинок введений в експлуатацію, ведеться продаж.

Як повідомляв УНІАН, у 2007 році середня вартість машиномісця в підземному паркінгу житлових будинків економ-класу Києва, що будуються, зросла на 58,9% (на 11 037 дол.) - до 29 783 дол.

Довідка УНІАН. ТОВ «Будівельно-інвестиційна компанія «Київ Житло-Інвест» було засноване в 2001 році. Основні напрямки діяльності: будівництво житлових комплексів бізнес- і преміум-класу, інвестиції в будівництво, управління проектами. Загальна площа проектів компанії – понад 60 тис. кв.м.

Основні реалізовані проекти: житловий комплекс преміум-класу «Введенський», житлово-офісний комплекс бізнес-класу «Ботанік тауерз».

До 2010 року портфель реалізованих проектів компанії «Київ Житло-Інвест» складе ще 5 об`єктів у сегментах житлової та комерційної нерухомості загальною площею понад 100 тис. кв.м.

Компанія є членом Української будівельної асоціації.