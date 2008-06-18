«Волга» врізалася у мікроавтобус: є жертви (фото)
08:40, 18 червня 2008Разное
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Проводиться розслідування
Вчора об 11.50 поблизу Хмельницького на автодорозі Житомир - Чернівці сталося зіткнення легкового автомобіля "Волга" та вантажного мікроавтобуса "Івеко".
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди троє осіб загинуло і двох осіб з травмами різного ступеня важкості госпіталізовано до обласної лікарні.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Хмельницькій області. За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
Фото Департаменту ДАІ МВС України
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