«Волга» врізалася у мікроавтобус: є жертви (фото)

Вчора об 11.50 поблизу Хмельницького на автодорозі Житомир - Чернівці сталося зіткнення легкового автомобіля "Волга" та вантажного мікроавтобуса "Івеко".

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди троє осіб загинуло і двох осіб з травмами різного ступеня важкості госпіталізовано до обласної лікарні.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Хмельницькій області. За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

Фото Департаменту ДАІ МВС України