Українця, який співпрацював з нацистами, можуть судити у Німеччині

Підозрюваний у причетності до нацистських злочинів українець Іван Дем`янюк, котрий нині перебуває у США, може постати перед судом у Німеччині. «Ми вважаємо, що його можна судити згідно з німецьким кримінальним правом», - сказав керівник відомства, яке розслідує нацистські злочини – Курт Шрімм агентству DPA. За його словами, відповідні органи у Людвігсбурзі протягом наступних двох місяців подадуть документи до федеральної судової палати, щоб домогтися видачі українця. Дем`янюка звинувачують у тому, що він був охоронцем у нацистських концтаборах під час Другої Світової війни. Згідно з американським правосуддям, невдовзі його мають депортувати з країни.

Німецька хвиля