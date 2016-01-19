На кого вигідніше всього піти навчатися в 2016 році?

Затребуваний фахівець, успішний в своїй галузі, з хорошою заробітною плату і блискучими перспективи, – це щаслива людина. Проте у кожного є свої таланти, свої здібності, які дозволять досягти успіху в певних сферах і не матимуть жодного впливу на розвиток в інших. Тому потрібно якомога раніше визначити, які здібності проявляє учень, які особливості його мислення, до яких професій у нього є схильність.

Відвідувачі безкоштовного семінару, який організовують STAR Academy і CCSS 24 січня 2016 р., першими в Україні отримають можливість пройти тестування від кембриджських фахівців з побудови кар'єри. Також вони дізнаються, як отримати освіту у Великобританії, яка відкриє молодому спеціалісту найширші перспективи в будь-якій країні світу.

Сучасні батьки, визначаючи майбутнє своєї дитини, орієнтуються на широкий спектр факторів. В першу чергу, звичайно, враховуються думки та схильності самої дитини. Значною мірою на рішення впливає і те, що можна назвати модою на професію, а в більш усвідомленому варіанті – вивчення перспектив ринку, аналіз затребуваності тих чи інших спеціальностей в майбутньому. Має значення і середовище, в якому знаходиться сім'я: у когось є можливість працевлаштувати молодого спеціаліста в компанію, де працюють знайомі, хтось віддає перевагу аналізувати досвід друзів.

Багато батьків зараз сходяться на тому, що найкращий варіант – дати дитині освіту за кордоном. Диплом відомого закордонного вузу – це і гарантія гідного працевлаштування, і фактичне отримання знань і навичок, яких вітчизняні університети не дають, а також самостійний досвід пошуку роботи та проходження інтерв'ю.

Куди ж їдуть навчатися наші співвітчизники?

За інформацією освітнього агентства STAR Academy, багато студентів їдуть на навчання в країни Євросоюзу, Канади, США. Сполучені Штати активно залучають талановитих студентів з усього світу, в Канаді працюють численні програми стажувань іноземних студентів, а найпрестижніша країна для отримання освіти в ЄС – Великобританія.

На вибір конкретної країни для навчання впливають чотири ключових чинники:

· мова навчання;

· вартість освіти;

· профіль вузу;

· перспективи майбутнього працевлаштування.

У більшості європейських країн у випускника буде рік на пошук роботи. У Великобританії – лише один місяць, однак дипломи університетів цієї країни дуже високо ціняться в усьому світі. Тому випускник зможе зайнятися пошуком місця роботи і в іншій країні. А студентам, які зуміють проявити себе під час навчання, робоче місце після отримання диплома фактично гарантовано, особливо якщо вони навчаються в одному з найпрестижніших університетів світу.

Детальніше дізнатися про це зможуть відвідувачі безкоштовного заходу, організованого STAR Academy і CCSS. На презентації 24 січня будуть обговорюватися питання отримання професії і роботи у Великобританії, а потім учасники зможуть пройти тест від аналітиків кар'єрного центру Кембриджа і скласти дорожню карту кар'єри.