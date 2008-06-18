У Луганську вирубили в мармурі оголену Тимошенко (фото)

Луганський скульптор Микола Шматько представив журналістам свій новий твір – мармурову скульптуру «Українська Аврора», присвячену Юлії Тимошенко, повідомляє Обком.

Обличчя творіння мало нагадує оригінал, тому «король мармуру» про всяк випадок забезпечив «Аврору» знаменитою косою «бубликом» і ініціалами «Ю. Т.» на застібці «перлового» намиста.

«Я назвав цю скульптуру «Українська Аврора» – вона поєднує в собі боротьбу, силу і красу, – пояснює скульптор. – Мені здається, що кожен митець – поет, скульптор, письменник, – вони намагаються відобразити свій час і героїв, які втілюють в життя свої наміри. Я вирішив, що я піду по двох напрямах: вкажу, що Юлія Тимошенко – непроста персона, вона втілює боротьбу, і водночас наголошую, що вона і є Україна, справжня Україна, українська жінка.

На запитання, чи відповідає фізична статура прем`єр-міністра вирубаному в мармурі, Микола Шматько відповів, що художник має тут право імпровізувати, адже з часом витвір мистецтва набуває самодостатнього значення, і нікого вже не цікавитиме анатомічна статура прототипу.

Свою нову роботу скульптор оцінює в 500 000 доларів США. Микола Шматько вважає, що Юлії Володимирівні варто було б викупити скульптуру і виставити її в одному з кращих музеїв України.

Фото Обком