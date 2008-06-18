Дружину Барака Обами звинуватили в "чорному расизмі" (фото)

Передвиборчий штаб кандидата в президенти США від Демократичної партії Барака Обами найняв політтехнолога Стефані Каттер (Stephanie Cutter) на посаду голови штабу потенційної першої леді Мішель Обами. Як пише The New York Times, Обама і його соратники мають намір виправити імідж Мішель, який постраждав через кілька скандалів, що були довкола неї.

Мішель Обаму неодноразово звинувачували в непатріотичності й расизмі.

Зокрема, її критикували за те, що після супервівторка 5 лютого, після переконливого виступу Барака Обами, вона заявила: "Вперше в своєму свідомому житті я пишаюся своєю країною".

Крім того, консервативні оглядачі та блогери стверджують, що існує відеозапис якогось виступу Мішель Обами, в якому вона вживає слово "whitey" (образливе найменування білих американськими неграми). Самі Мішель і співробітники передвиборного штабу її чоловіка стверджують, що такого запису не існує і вона не вживає подібних слів.

Барак Обама з дружиною Мішель і дочками 7-річною Наташею і 10-річною Мелией-Енн

Також Мішель Обаму неодноразово звинувачували в схильності до "чорного сепаратизму". При цьому Барак Обама впродовж всієї своєї кампанії старанно уникав обговорення расових питань. Крім того, багато прихильників Барака Обами вважають, що манера мови його дружини - надто агресивна, наполеглива і владна.

Стефані Каттер була заступником директора із зв`язків з громадськістю адміністрації президента США Білла Клінтона, директором із зв`язків з громадськістю в офісі сенатора Едварда Кенеді, а в 2003 році працювала на аналогічній посаді в штабі кандидата в президенти від демократів Джона Керрі.

Лента.ру