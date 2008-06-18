Дружину Барака Обами звинуватили в "чорному расизмі" (фото)
... і надто владній манері мови
Передвиборчий штаб кандидата в президенти США від Демократичної партії Барака Обами найняв політтехнолога Стефані Каттер (Stephanie Cutter) на посаду голови штабу потенційної першої леді Мішель Обами. Як пише The New York Times, Обама і його соратники мають намір виправити імідж Мішель, який постраждав через кілька скандалів, що були довкола неї.
Мішель Обаму неодноразово звинувачували в непатріотичності й расизмі.
Зокрема, її критикували за те, що після супервівторка 5 лютого, після переконливого виступу Барака Обами, вона заявила: "Вперше в своєму свідомому житті я пишаюся своєю країною".
Крім того, консервативні оглядачі та блогери стверджують, що існує відеозапис якогось виступу Мішель Обами, в якому вона вживає слово "whitey" (образливе найменування білих американськими неграми). Самі Мішель і співробітники передвиборного штабу її чоловіка стверджують, що такого запису не існує і вона не вживає подібних слів.
Барак Обама з дружиною Мішель і дочками 7-річною Наташею і 10-річною Мелией-Енн
|Барак Обама з ж дружиною Мішель і доньками 7-річною Наташою и 10-річною Мелією-Енн
Стефані Каттер була заступником директора із зв`язків з громадськістю адміністрації президента США Білла Клінтона, директором із зв`язків з громадськістю в офісі сенатора Едварда Кенеді, а в 2003 році працювала на аналогічній посаді в штабі кандидата в президенти від демократів Джона Керрі.