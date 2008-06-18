ДАІ критикує депутатів від опозиції

Начальник Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України Сергій КОЛОМІЄЦЬ критикує народних депутатів України від опозиції, які не підтримали закон про посилення відповідальності водіїв за порушення правил дорожнього руху. Про це С.КОЛОМІЄЦЬ сказав сьогодні на прес-конференції.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України, він нагадав журналістам, що 17 червня на засіданні ВР України фактично було провалено голосування в другому читанні законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху». «Підтримавши лише 223-ма голосами депутатів фракцій «Блоку Юлії Тимошенко» та «Нашої України – Народної самооборони» законопроект, яким було передбачено посилення відповідальності водіїв за порушення правил дорожнього руху, український парламент вкотре довів, що для значної його частини політична доцільність важливіша за долі тисяч людей, які щороку гинуть на дорогах України» - наголосив начальник Департаменту ДАІ.

Зважаючи на катастрофічне становище з дотриманням водіями Правил дорожнього руху, С.КОЛОМІЄЦЬ сподівається, що на наступних засіданнях парламенту спікер Арсеній ЯЦЕНЮК поставить питання про повторне винесення на голосування цього законопроекту і найближчим часом народні депутати його ухвалять.