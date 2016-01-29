Cудовий розгляд позову адвоката Ростислава Кравця до сайту LB.ua та його журналістки Вікторії Герасимчук

Кравець є адвокатом Володимира Бугіля, одного з суддів Шевченківського суду, які призначали арешт на 2 місяці першим затриманим активістам Майдану. 11 грудня під час розгляду питання звільнення кількох суддів на засіданні Вищої Ради Юстиції Кравець настільки активно вболівав за них, що став героєм публікації LB.ua.

Тепер він вимагає спростування - у судовому порядку адвокат буде доводити, що не говорив образливих слів про членів ВСЮ. Розглядати справу буде ще одна суддя, яка арештовувала “майданівців” на два місяці - Валентина Малиновська.