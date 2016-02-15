Прес-конференція Alfa Jazz Fest 2016
Запрошуємо Вас на прес-конференцію Alfa Jazz Fest 2016:
Які світові зірки джазу розпочнуть європейські тури з України?
Хто з українських музикантів відкриє фестиваль?
Який видатний майстер вперше за історію фестивалю проведе work-shop з українськими музикантами?
На усі ці та інші запитання відповідатимуть 15 лютого 2016 року (понеділок) о 15:00 в Креативному просторі "Часопис" за адресою: м. Київ, вул. Л. Толстого, буд. 3 (приміщення «Talk'ова»):
- Олексій Коган, творчий куратор Alfa Jazz Fest
- Наталія Горбачевська, виконавчий директор Alfa Jazz Fest
- Володимир Камінський, член оргкомітету Alfa Jazz Fest
За додатковою інформацією звертайтесь:
Ольга Кондратюк
Тел. +3 8067 416 53 27
e-mail: o.kondratyuk@alfajazzfest.com
http://www.facebook.com/alfajazzfest
Заявки на акредитацію просимо надсилати на:o.kondratyuk@alfajazzfest.com
(до 18:00 год 12.02.2016 р.) або за телефоном: 067 416 53 27.