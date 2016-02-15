Прес-конференція Alfa Jazz Fest 2016

Запрошуємо Вас на прес-конференцію Alfa Jazz Fest 2016:

Які світові зірки джазу розпочнуть європейські тури з України?

Хто з українських музикантів відкриє фестиваль?

Який видатний майстер вперше за історію фестивалю проведе work-shop з українськими музикантами?

На усі ці та інші запитання відповідатимуть 15 лютого 2016 року (понеділок) о 15:00 в Креативному просторі "Часопис" за адресою: м. Київ, вул. Л. Толстого, буд. 3 (приміщення «Talk'ова»):

- Олексій Коган, творчий куратор Alfa Jazz Fest

- Наталія Горбачевська, виконавчий директор Alfa Jazz Fest

- Володимир Камінський, член оргкомітету Alfa Jazz Fest

За додатковою інформацією звертайтесь:

Ольга Кондратюк

Тел. +3 8067 416 53 27

e-mail: o.kondratyuk@alfajazzfest.com

www.alfajazzfest.com

http://www.facebook.com/alfajazzfest

Заявки на акредитацію просимо надсилати на:o.kondratyuk@alfajazzfest.com

(до 18:00 год 12.02.2016 р.) або за телефоном: 067 416 53 27.