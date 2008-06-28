Червоний костюм Кондоліззи Райс сподобався колегам (фото)

Державний секретар США Кондолізза Райс з`явилася на ранковому засіданні міністрів закордонних справ країн "вісімки", що відкрився у п`ятницю в Будинку прийомів для державних гостей японського міста Кіото (Гейхінкан), в яскраво-червоному костюмі і з білим перловим намистом, вигідно відтіняючи однотонні чорні строї решти голів зовнішньополітичних відомств і їх помічників, повідомляє РІА "Новости".

Держсекретар прибула на засідання останньою, з невеликим запізненням, на що їй, втім, ніхто не нарікав. Навпаки, надихнутий появою єдиної серед учасників зустрічі жінки, міністр закордонних справ Франції Бернар Кушнер (Bernard Kouchner) почав тихо наговорювати їй щось куртуазне, супроводжуючи неголосним сміхом. Райс відповідала стриманою усмішкою, явно задоволена справленим враженням.

Коли Кушнер жартома голосно назвав "бандою" журналістів, що саме клацали затворами фотоапаратів і відеокамер та поводили "дулами”, американський держсекретар, подумавши, погодилася.

У порядку денному сесії міністрів стоять питання КНДР, Ірану, процес близькосхідного врегулювання, ситуації в Судані та Зімбабве.

Фото АР