Влада Київщини передала освітнім закладам 20 автобусів (фото)

28 червня 2008 року на території Київської облдержадміністрації відбулося урочисте вручення 20 шкільних автобусів закладам освіти Київщини, в рамках реалізації обласної Програми „Шкільний автобус”, відповідно до якої протягом 2003-2007 років до навчальних закладів надійшло 94 одиниці транспортних засобів.

Як повідомили УНІАН у перс-службі Київської обласної державної адміністрації, у бюджеті Київської області на 2008 рік для реалізації заходів Програми передбачено 4 млн. грн., це на 1,5 млн. грн. більше ніж у 2007 році. Станом на 25 червня 2008 року за рахунок цих коштів закуплено 18 шкільних автобусів. Ще 2 автобуси куплено за рахунок загального фонду обласного бюджету для перевезення вихованців Київського обласного ліцею-інтернату фізкультури і спорту (м. Біла Церква) та Броварського вищого училища фізичної культури і спорту. Крім того, за рахунок позабюджетних надходжень закуплено 2 мікроавтобуси, які будуть забезпечувати підвезення учнів та вчителів до закладів освіти міст Березань і Ржищів.

За словами голови облдержадміністрації Віри УЛЬЯНЧЕНКО до початку нового навчального року очікується нове надходження автобусів за державною програмою „Шкільний автобус” (обсяг фінансування – 3,2 млн. грн.).

Керівник області акцентувала увагу на тому, що зазначена Програма сприяє створенню належних умов для поліпшення доступу до якісних освітніх послуг дітей сільської місцевості. А під час літніх канікул планується використання шкільних автобусів у туристичних маршрутах Київщиною, розроблених спеціально для школярів області.

Захід проходив у рамках обласного святкування Дня Конституції України.