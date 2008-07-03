Володимир Кличко готується до бою з Томпсоном (7 фото)

Чемпіон світу за версіями IBF/WBO/IBO в суперважкій вазі український боксер Володимир Кличко тренується у спортивному таборі в місті Кітцбюель (Австрія). В субботу, 12 липня 2008 р. Володимир проведе бій з чемпіоном за версіями IBF/WBO Тоні Томпсоном в Гамбурзі (Німеччина).

Фото Павла Терехова / УНІАН