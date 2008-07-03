Лукашенко визнав свого 4-річного сина

Президент Білорусії Олександр Лукашенко підтвердив в інтерв’ю газеті “Комсомольская правда”, що хлопчик Микола, з яким він з квітня 2008 року з`являється на публіці, - його третій син.

Ще наприкінці травня ні прес-секретар Лукашенко, ні сам президент не підтверджували цієї інформації.

Як розповів Лукашенко, поява на публіці молодшого сина - не піар. "А все банально - син, образно кажучи, мій хвіст. Просто не може залишитися ні з ким! Мені, звичайно, він навантаження додає. Тому що ні одягати, ні годувати його ніхто не зможе - тільки я", - сказав Лукашенко.

За словами президента, мати Миколи Лукашенка, якому незабаром буде чотири роки, "працює лікарем".

Раніше було відомо, що у Лукашенка двоє синів - Віктор (1975 р.н., за освітою офіцер-прикордонник, працює помічником президента країни з національної безпеки, член Ради Безпеки Білорусії) і Дмитро (1979 г.р., за освітою офіцер-прикордонник, працює головою центральної ради республіканського об`єднання «Президентський спортивний клуб», член НОК Білорусі).

Утім, у квітні 2007 року, кажучи про свого можливого наступника, Лукашенко фактично визнав, що має ще одного сина. Зокрема, він заявив, що "ні перший, ні другий, але можливо третій син буде президентом". "Якщо говорити про наступника, найменшого готуватимуть - унікальна людина", - сказав тоді Лукашенко.