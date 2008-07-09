Чоловіка тиждень протримали під замком в клітці для собак (фото)

Чоловік тиждень просидів під замком в клітці для собак на одній із ферм в Харківській області.

Співробітники УБОЗ і спецпідрозділу «Сокіл» звільнили заручника, який повідомив правоохоронцям, що працює на цій фермі. За його словами, керівник господарства з сином наприкінці червня посадили його в клітку для тварин, тримали на вулиці, не годували - тільки вранці й увечері давали шматок хліба та воду - та постійно били. Керівники ферми пояснили правоохоронцям, що посадили людину в клітку нібито через те, що він украв якесь майно. Власникам господарства загрожує до десяти років позбавлення волі.

Фото надані ЦГЗ УМВС України в Харківській обл. / УНІАН