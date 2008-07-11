З даху вагона пасажирського потягу зняли підлітка в шоковому стані

У Харкові на станції «Харків - Балашовський» рятувальники зняли з даху вагона пасажирського потягу 13-річного підлітка в шоковому стані.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, це сталося 10 липня близько 18-ї години після того, як на службу «01» надійшло повідомлення про необхідну кваліфіковану допомогу підлітку.

Працівники підрозділу рятувальників, які прибули на станцію, зняли підлітка з даху вагону, який знаходився на тупиковій колії.

Його було доставлено в міську лікарню невідкладної медичної допомоги. Зараз стан його задовільний. Попередня причина травматизму – ураження електричним струмом від високовольтної лінії. Фахівці не виключають, що хлопець стрибав з вагона на вагон і зачепився головою за електродріт.

Правоохоронні органи проводять розслідування.