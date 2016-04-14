14-16 квітня 2016 року у Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» відбудуться XІX щорічна міжнародна спеціалізована виставка "Освіта та кар’єра – 2016" та виставка закордонних навчальних закладів «Education abroad» (“Освіта за кордоном”).

Мета проведення виставок:

- залучення суспільного інтересу до освіти, пропаганда досягнень України в цій сфері, формування єдиного українського освітнього простору;

- інформування молоді про можливості отримання професійної освіти в Україні та за кордоном;

- презентація вітчизняних та закордонних навчальних закладів, молодіжних програм, програм обміну студентами та учнями, вивчення досвіду співпраці з європейськими країнами у галузі освіти та працевлаштування молоді, проведення семінарів та «круглих столів» з питань подальшого розвитку системи освіти, міжнародного співробітництва та впровадження сучасних інноваційних освітянських технологій.

Це різноплановий виставковий захід, присвячений вищій освіті в Україні та за кордоном.

З 14 по 16 квітня кожен бажаючий матиме змогу отримати інформацію про можливості освіти в Україні та за кордоном, безпосередньо від представників як українських, так і закордонних навчальних закладів.

Тих, кого цікавить навчання в Україні, запрошуємо відвідати виставку «Освіта та кар’єра – 2016», в якій будуть представлені українські виші, серед яких НТУУ «Київський політехнічний інститут», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Національний університет харчових технологій, Київський Університет ім. Бориса Грінченка, Національна академія внутрішніх справ, Національний фармацевтичний університет, Харківський національний автомобільно-дорожній університет та інші вищі навчальні заклади з різних регіонів України.

Крім індивідуальних консультацій і особистих зустрічей відвідувачі будуть мати можливість прослухати тематичні семінари та презентації від представників закордонних навчальних закладів, Національної академії педагогічних наук України, Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України, коледжів, університетів.

Виставка розрахована на тих людей, які хотіли б навчатися як в Україні, так і за кордоном, а також тих, кого цікавлять програми вивчення іноземних мов, середня освіта в Україні або за кордоном, та, звичайно, вища освіта.

У виставках братимуть участь навчальні заклади і організації з України, Німеччини, Австрії, Чехії, Кіпру, Ізраїлю, Польщі, Греції, Естонії, Туреччини, Латвії, Грузії, Литва, Румунії, Словаччини, Іспанії,Малайзії.

Також у виставці беруть участь провідні українські освітні агенції, Ізраїльський культурний центр при посольстві Держави Ізраїль в Україні.

Окремими павільйонами будуть представлені навчальні заклади Польщі та Латвії

Програма та перелік учасників виставки розміщені на сайтах:

www.osvitainfo.com.ua, www.edu-abroad.com.ua

Урочисте відкриття виставки відбудеться 14 квітня 2016 р. об 11.00 в Національному центрі ділового та культурного співробітництва „Український дім” (Хрещатик, 2)

Виставка працює:

14 – 15 квітня 2016 року – 11.00 – 18.00

16 квітня 2016 року – 11.00 – 17.00

Організатори заходів: Товариство «Знання України» за підтримки та участі Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти та науки України та Національної академії педагогічних наук України.

Тел. оргкомітету: (044) 287-37-43, 237-85-43