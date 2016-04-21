21 квітня відбудеться круглий стіл "Чи можливий вихід українського кіно з інформаційного гетто?"

21 квітня (четвер) 2016 року об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл "Чи можливий вихід українського кіно з інформаційного гетто?".

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна

Питання, винесені на обговорення:

1. Як короткометражному українському кіно достукатися до глядача? Який іноземний досвід прокату короткого метра?

2. На якого глядача розраховують режисери, продюсери, прокатники у випадку з коротким метром?

3. Розглядаються продюсерами і Держкіно альтернативні варіанти дистрибуції короткого метра?

4. Чи можлива в Україні онлайн-дистрибуція? Чи може глядач безкоштовно і легально дивитися український короткий метр?

5. Особливості врегулювання питань авторського права у короткому метрі.

Учасники круглого столу:

1. МАРИНА СТЕПАНСЬКА, режисер, продюсер проекту "Шорт-лист"

2. ПИЛИП ІЛЛЄНКО, голова Держкіно

3. ДМИТРО ГАДОМСЬКИЙ, адвокат, партнер Axon Partners

4. ВАЛЕРІЯ СОЧИВЕЦЬ, засновниця громадської організації "Сучасне українське кіно"

5. ДЕНИС ІВАНОВ, продюсер, "Артхаус Трафік"

Модератор: ДАРИНА БАДЬЄР, редактор розділу "Культура" LB.ua.

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62

Згадка в новинах про даному заході про організатора дискусії – Інститут Горшеніна – обов'язкова.

АДРЕСА ІНСТИТУТУ ГОРШЕНІНА: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).