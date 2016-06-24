Вісім університетів США запропонують стипендії талановитим студентам

Одні з накращих університетів США – Adelphi University, American University, University of Central Florida, Florida International University, Louisiana State University, University of South Carolina, Auburn University, University of Kansas – пропонують стипендії для абітурієнтів з України, які зможуть продемонструвати винятково високі академічні показники.

Розмір стипендій складає 20%, 30% і 50% в залежності від університету. Для її отримання необхідно подавати документи на вступ через офіційне представництво в Україні – Освітню Групу «ДонСтрім». Остаточне рішення про виділення стипендії приймає університет.

Співбесіда на вступ до університетів відбудеться в Києві 24 червня.

Основні критерії надання стипендій: високий середній бал за підсумками попередньої освіти (атестат, залікова книжка, диплом бакалавра), добре знання англійської мови, підтверджене документально.

Після зарахування до університету можливі додаткові стипендії, що покривають до 70% вартості навчання.

Реєстрація на попередню консультацію для допуску до співбесіди:

Освітня Група «ДонСтрім»

Тел.: (+38 044) 496 0948; (+38 044) 599 3180

E-mail: info@donstream.com.ua

www.donstream.com.ua