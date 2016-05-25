Круглий стіл "Чи переживуть українці чергове підвищення комунальних тарифів?"
25 травня (середа) 2016 року в 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Чи переживуть українці чергове підвищення комунальних тарифів?»
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна
Питання, винесені на обговорення:
1. Яка собівартість комунальних послуг? Кому вигідне підвищення тарифів?
2. Яка частина комунальних платежів йде на модернізацію обладнання, підвищення енергоефективності?
3. Які зобов'язання щодо підвищення тарифів має Україна? Чи є альтернатива цьому кроку?
4. Чи є позбавлення нерухомого майна адекватним заходом боротьби з неплатниками?
5. Чи повинні відрізнятися тарифи на воду та енергоносії для населення, бізнесу, некомерційних організацій?
6. Пільги та субсидії: вихід з ситуації чи корупційна безодня?
Учасники круглого столу:
1. ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО, лідер ВО "Батьківщина"
2. СЕРГІЙ КУНІЦИН, народний депутат, БПП
3. ВАЛЕНТИН ЗЕМЛЯНСЬКИЙ, директор енергетичних програм Центру світової економіки і міжнародних відносин НАН України
4. ЮРІЙ ГАВРИЛЕЧКО, експерт ГО Фонд суспільної безпеки
5. АЛЬОНА БАБАК, народний депутат України, "Об'єднання "Самопоміч"
Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62
Згадка в новинах про даному заході про організатора дискусії – Інституті Горшеніна – обов'язкова.
АДРЕСА ІНСТИТУТУ ГОРШЕНІНА: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка)