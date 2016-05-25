25 травня (середа) 2016 року в 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Чи переживуть українці чергове підвищення комунальних тарифів?»

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна

Питання, винесені на обговорення:

1. Яка собівартість комунальних послуг? Кому вигідне підвищення тарифів?

2. Яка частина комунальних платежів йде на модернізацію обладнання, підвищення енергоефективності?

3. Які зобов'язання щодо підвищення тарифів має Україна? Чи є альтернатива цьому кроку?

4. Чи є позбавлення нерухомого майна адекватним заходом боротьби з неплатниками?

5. Чи повинні відрізнятися тарифи на воду та енергоносії для населення, бізнесу, некомерційних організацій?

6. Пільги та субсидії: вихід з ситуації чи корупційна безодня?

Учасники круглого столу:

1. ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО, лідер ВО "Батьківщина"

2. СЕРГІЙ КУНІЦИН, народний депутат, БПП

3. ВАЛЕНТИН ЗЕМЛЯНСЬКИЙ, директор енергетичних програм Центру світової економіки і міжнародних відносин НАН України

4. ЮРІЙ ГАВРИЛЕЧКО, експерт ГО Фонд суспільної безпеки

5. АЛЬОНА БАБАК, народний депутат України, "Об'єднання "Самопоміч"

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62

Згадка в новинах про даному заході про організатора дискусії – Інституті Горшеніна – обов'язкова.

АДРЕСА ІНСТИТУТУ ГОРШЕНІНА: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка)