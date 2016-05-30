Прес-конференція за участю президента авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України" Юрія Мірошникова

Запрошуємо вас на прес-конференцію за участю президента авіакомпанії «Міжнародні Авіалінії України» Юрія Мірошникова, експерта з авіаційного права, керуючого партнера юридичного бюро ECOVIS Бондар і Бондар Олега Бондаря та корпоративного секретаря, головного радника з юридичних питань авіакомпанії МАУ Анастасії Астаниной.

Тема прес-конференції: «Зміни та нововведення в авіаційних правилах призначення авіаперевізників на повітряні лінії, прийнятих Державіаслужбою України».

Прес-конференція відбудеться у понеділок, 30 травня 2016 року, о 14:00 в ІА «Інтерфакс-Україна».

Будь ласка, підтвердіть свою участь до 12:00 30-го травня 2016 року, вказавши ПІБ учасника та назву ЗМІ. Акредитація тільки для представників ЗМІ.

Чекаємо вас за адресою: вул. Рейтарська, 8/5А

Контакти для акредитації:

Агентство «Медіа рішення»

Олена Дятлова

Тел (044) 451 8513, (067) 401 94 19,

(067)401 42 30

Mailto: office@msgpr.com.ua