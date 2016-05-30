11 ідей для 3G від українських студентів

30 травня о 9-00 у БЦ «Інком» (вул.Смоленська, 31-33) студенти найкращих технічних вузів представлять рішення для впровадження 3G послуг.

30 травня 2016 р. студенти 11 провідних технічних вузів України представлять свої проекти з впровадження нових послуг з використанням 3G. Публічний захист робіт відбудеться в рамках 10-го національного конкурсу «Професіонали майбутнього 2016», організатором якого виступив оператор Vodafone. Протягом 3 місяців команди розробляли «Технічні рішення для впровадження нових послуг з використанням технологій широкосмугової передачі даних» і готові позмагатися за головний подарунок конкурсу – 125 000 гривень.

Серед заявлених 3G ідей: хмарні сервіси зберігання і обробки інформації, реалізація концепції інтернету речей, рішення для розумного будинку і мобільної медицини, сервіси для стрімінга і онлайн обробки відео файлів та ін.

Ювілейний конкурс «Професіонали майбутнього 2016» проходить з нововведенням. Разом з фондом BrainBasket, який займається розвитком IT освіти в Україні, у рамках конкурсу введена додаткова номінація «IT перспектива». Проекти студентів оцінять представники IT-галузі на предмет можливої ​​реалізації запропонованих послуг на мережах мобільних операторів.

Компанія Huawei, яка традиційно виступає партнером конкурсу, визначить і нагородить команду, яка представить «Найбільш інноваційне рішення».

Учасники конкурсу «Професіонали майбутнього 2016»:

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (м.Харків)

Харківський національний університет радіоелектроніки (м.Харків)

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара (м.Дніпропетровськ)

Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова (м.Одеса)

Національний університет «Львівська політехніка» (м.Львів)

Донецький національний технічний університет (м.Красноармійськ)

Запорізький національний технічний університет (м.Запоріжжя)

Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя (м.Тернопіль)

Національний авіаційний університет (м.Київ)

Національний технічний університет України «КПІ» (м.Київ)

Державний університет телекомунікацій (м.Київ)

Про національний конкурс «Професіонали майбутнього»

«Професіонали майбутнього» – це єдиний в Україні галузевий конкурс наукових робіт серед студентів 4 курсів телекомунікаційних факультетів. Конкурс засновано у 2006 р і щорічно проходить за підтримки Міносвіти, Держспецзв'язку та НКРЗІ. Команди студентів змагаються за головний подарунок у розмірі 125 000 гривень на навчання та проходять стажування в технічній дирекції оператора.

Конкурсна комісія конкурсу складається з представників вузів та експертів телеком і IT-галузі. Журі оцінює наукові розробки студентів виходячи з їх інноваційності, практичного значення, логіки і архітектури проектування, швидкості реалізації, а також презентаційних навичок команд. Переможець визначається за максимальною сумою балів.

---

За додатковою інформацією, будь ласка, звертайтесь:

Vodafone

Прес-служба

pr@vodafone.ua

+380501103130

Про Vodafone

Vodafone – одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг, включаючи мобільний голосовий зв'язок, передачу даних, обмін повідомленнями, фіксований інтернет і кабельне телебачення. Оператор працює в 26 країнах, має партнерські угоди з операторами в 57 країнах і надає послуги фіксованого широкосмугового доступу в інтернет на 17 ринках. Станом на 31 березня 2016 Vodafone надає послуги 462 мільйонам абонентів мобільного зв'язку і 13 мільйонам користувачів фіксованого інтернету. Більш детальна інформація на сторінці www.vodafone.com.