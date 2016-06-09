Конференція для малого і середнього бізнесу "Українська аграрна платформа – 2016"

9 червня 2016 р. вул. пр-т Академіка Глушкова, 1

Національний центр «Експоцентр України», павільйон №7

(в рамках Міжнародної агропромислової виставки «АГРО-2016»)

Організатор: Громадська спілка «Аграрний Союз України»

Українська аграрна платформа» – це майданчик для обговорення актуальних і найгостріших проблем малого і середнього бізнесу (МСБ) в аграрній сфері. МСБ має суттєві відмінності від великих агроформувань та потребує власних рішень для розв`язання актуальних проблем сьогодення.

Мета проекту:

- пошук ефективних способів вирішення нагальних проблем малого і середнього бізнесу в аграрній сфері;

- висвітлення можливих ризиків в господарській діяльності МСБ та шляхів їх уникнення;

- представлення зарубіжного досвіду та успішних проектів вітчизняних підприємств МСБ;

- напрацювання спільних рішень між представниками МСБ, державних інституцій та фахівців.

Формат заходу: одноденний проект включає ділову частину, а саме виступи доповідачів та обговорення дискусійних питань, а також неформальне спілкування під час перерв та відвідування виставкових експозицій.

Аудиторія конференції: Власники, керівники і топ-менеджери аграрних підприємств малого і середнього бізнесу; керівні особи державних інституцій та міжнародних організацій; представники профільних асоціацій, банків, страхових компаній; провідні аналітики, консультанти та експерти ринку, ЗМІ.

Реєстрація на сайті ГС «Аграрний Союз України» www.auu.org.ua

Контакти: тел/факс (044) 278-29-84, Е-mail: agrouu@gmail.com

З питань участі в конференції звертатися:

(097) 034 68 00, Вікторія Васик

(093) 004 03 17, Рибчак Ірина (прес-секретар)