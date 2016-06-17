У Мережі з'явилися нові вражаючі відео проекту "Моя країна", зняті з висоти пташиного польоту

Так, днями в Мережі з'явилося відео про стародавній замок Паланок в Мукачевому, середньовічні стіни якого зберігають безліч загадок і легенд.

Також нещодавно українців вразив сюжет про місто-музей під відкритим небом – Кам'янець-Подільський. Його перлиною є найдавніша фортеця, яку називають одним з «семи чудес України».

Зазначимо, в пошуках дивовижних пейзажів команда проекту подолала тисячі кілометрів і зняла місця, які зазвичай залишаються недоступними для людських очей. Найближчим часом в ефірі каналу «1+1», на YouTube-каналі «Моя країна» та онлайн-платформі kraina.1plus1.ua також з'являться сюжети про велику історію замків Львівщини, дивовижну красу Чернівців та Хотина. Крім того, незабаром будуть представлені вражаючі кадри найвищої точки України – Говерли, найбільшого карпатського озера Синевир та крутих берегів Дністра.

Нагадаємо, «Моя країна. Прекрасна і незалежна» – партнерський проект «Першої приватної броварні» та каналу« 1+1», в якому показані урбаністичні та природні пейзажі України, зняті з висоти 500 метрів в різні пори року. Телеглядачі дізнаються маловідомі факти про Україну, про природні багатства, індустріальну спадщину і про людей, які живуть в країні. Відеосюжети транслюються протягом року і завершаться до 25-ї річниці незалежності України. Також до цього часу можна буде побачити результати спільної діяльності українців, «Першої приватної броварні» і каналу «1+1» – масштабну тревел-карту країни.