Круглий стіл "Багатоквартирні будинки у власності українців: нові можливості чи новий головний біль?"

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна

Питання до обговорення:

1. Закон «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку» набирає чинності з 1 липня. Які наслідки нестворення ОСББ та непризначення управляючого будинку? Хто нестиме за це відповідальність?

2. Плюси та мінуси ОСББ та управляючих компаній.

3. Криза компетентності – де взяти ефективного управлінця для кожного будинка?

4. Стан житлового фонду українських міст. Аналіз можливих ризиків.

5. Субсидії або енергозбереження. Як ефективніше використовувати власні та державні ресурси.

Учасники круглого столу:

1. ДМИТРО КОРЧАК,директор департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України

2. ВОЛОДИМИР САБАДАШ, мер м. Васильків

3. ОЛЕНА БАБАК, народний депутат, комітет з питань будівництва, містобудування та ЖКГ

ОЛЕКСІЙ КУЧЕРЕНКО, міністр ЖКГ України (2007-2010)

5. РУСЛАН КРАМАРЕНКО, генеральний директор управляючої компанії «Місто для людей»

6. РОМАН РУВІНСЬКІ, керівник напрямку проекту «Консультування та підвищення кваліфікації у сфері енергоефективності м. Києва»

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62

Згадка у новинах про цей захід про організатора дискусії – Інститут Горшеніна – обов'язкова.

Адреса Інституту Горшеніна: м Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).