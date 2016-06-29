Круглий стіл "Багатоквартирні будинки у власності українців: нові можливості чи новий головний біль?"
29 червня (середа) 2016 года об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл “Багатоквартирні будинки у власності українців: нові можливості чи новий головний біль?”.
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна
Питання до обговорення:
1. Закон «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку» набирає чинності з 1 липня. Які наслідки нестворення ОСББ та непризначення управляючого будинку? Хто нестиме за це відповідальність?
2. Плюси та мінуси ОСББ та управляючих компаній.
3. Криза компетентності – де взяти ефективного управлінця для кожного будинка?
4. Стан житлового фонду українських міст. Аналіз можливих ризиків.
5. Субсидії або енергозбереження. Як ефективніше використовувати власні та державні ресурси.
Учасники круглого столу:
1. ДМИТРО КОРЧАК,директор департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України
2. ВОЛОДИМИР САБАДАШ, мер м. Васильків
3. ОЛЕНА БАБАК, народний депутат, комітет з питань будівництва, містобудування та ЖКГ
- ОЛЕКСІЙ КУЧЕРЕНКО, міністр ЖКГ України (2007-2010)
5. РУСЛАН КРАМАРЕНКО, генеральний директор управляючої компанії «Місто для людей»
6. РОМАН РУВІНСЬКІ, керівник напрямку проекту «Консультування та підвищення кваліфікації у сфері енергоефективності м. Києва»
Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62
Згадка у новинах про цей захід про організатора дискусії – Інститут Горшеніна – обов'язкова.
Адреса Інституту Горшеніна: м Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).